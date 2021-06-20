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إجمالي إصابات "كورونا" في القارة السمراء يتجاوز 5.16 ملايين

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محمد بن مسعود - الدمام - الوفيات تجاوزت 136 ألف حالة وجنوب أفريقيا والمغرب وتونس الأعلى

وصل إجمالي إصابات دول القارة الأفريقية بفيروس إلى 5 ملايين و160 ألفاً و473 إصابة.

وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول أفريقيا قد بلغ 136 ألفاً و810 حالات، مشيراً إلى أن أكبر عدد حالات الإصابة عبر القارة الأفريقية قد سجلت بجنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر.فيروس كورونا الجديد

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 02:45 PM

الوفيات تجاوزت 136 ألف حالة وجنوب أفريقيا والمغرب وتونس الأعلى

إجمالي إصابات "كورونا" في القارة السمراء يتجاوز 5.16 ملايين
وكالة الأنباء السعودية (واس)

وصل إجمالي إصابات دول القارة الأفريقية بفيروس كورونا إلى 5 ملايين و160 ألفاً و473 إصابة.

وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول أفريقيا قد بلغ 136 ألفاً و810 حالات، مشيراً إلى أن أكبر عدد حالات الإصابة عبر القارة الأفريقية قد سجلت بجنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر.

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، إجمالي إصابات "كورونا" في القارة السمراء يتجاوز 5.16 ملايين ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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