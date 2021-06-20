محمد بن مسعود - الدمام - الوفيات تجاوزت 136 ألف حالة وجنوب أفريقيا والمغرب وتونس الأعلى وصل إجمالي إصابات دول القارة الأفريقية بفيروس كورونا إلى 5 ملايين و160 ألفاً و473 إصابة. وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول أفريقيا قد بلغ 136 ألفاً و810 حالات، مشيراً إلى أن أكبر عدد حالات الإصابة عبر القارة الأفريقية قد سجلت بجنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر.فيروس كورونا الجديد 20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 02:45 PM الوفيات تجاوزت 136 ألف حالة وجنوب أفريقيا والمغرب وتونس الأعلى إجمالي إصابات "كورونا" في القارة السمراء يتجاوز 5.16 ملايين إجمالي إصابات "كورونا" في القارة السمراء يتجاوز 5.16 ملايين وصل إجمالي إصابات دول القارة الأفريقية بفيروس كورونا إلى 5 ملايين و160 ألفاً و473 إصابة. وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول أفريقيا قد بلغ 136 ألفاً و810 حالات، مشيراً إلى أن أكبر عدد حالات الإصابة عبر القارة الأفريقية قد سجلت بجنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر. الكلمات المفتاحية ، إجمالي إصابات "كورونا" في القارة السمراء يتجاوز 5.16 ملايين ،

المصدر : الخليج 365

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