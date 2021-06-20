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وزارة الحج: أداء العمرة متاح حتى نهاية شهر ذي القعدة

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محمد بن مسعود - الدمام - يأتي ذلك تزامناً مع قرب بدء موسم الحج لهذا العام 1442هـ

كشفت وزارة الحج والعمرة؛ بأنه يمكن التسجيل والحجز لأداء العمرة حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري.

يأتي ذلك تزامناً مع قرب بدء موسم الحج لهذا العام 1442هـ؛ حيث من المقرر جدولة حجوزات العمرة إلى ما بعد موسم الحج.

وفي سؤال عن ما إذا كان هناك وقت لإغلاق الحجوزات المتعلقة بأداء العمرة لغير الحجاج عن طريق تطبيقي توكلنا واعتمرنا خلال هذه الأيام تزامناً مع قرب دخول موسم الحج؛ أجاب مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقوله: "‏‎‎العمرة متاحة إلى نهاية شهر ذي القعدة".

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 02:35 PM

يأتي ذلك تزامناً مع قرب بدء موسم الحج لهذا العام 1442هـ

وزارة الحج: أداء العمرة متاح حتى نهاية شهر ذي القعدة
عبدالرزاق البجالي

كشفت وزارة الحج والعمرة؛ بأنه يمكن التسجيل والحجز لأداء العمرة حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري.

يأتي ذلك تزامناً مع قرب بدء موسم الحج لهذا العام 1442هـ؛ حيث من المقرر جدولة حجوزات العمرة إلى ما بعد موسم الحج.

وفي سؤال عن ما إذا كان هناك وقت لإغلاق الحجوزات المتعلقة بأداء العمرة لغير الحجاج عن طريق تطبيقي توكلنا واعتمرنا خلال هذه الأيام تزامناً مع قرب دخول موسم الحج؛ أجاب مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقوله: "‏‎‎العمرة متاحة إلى نهاية شهر ذي القعدة".

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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