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كشفت وزارة الحج والعمرة؛ بأنه يمكن التسجيل والحجز لأداء العمرة حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري.
يأتي ذلك تزامناً مع قرب بدء موسم الحج لهذا العام 1442هـ؛ حيث من المقرر جدولة حجوزات العمرة إلى ما بعد موسم الحج.
وفي سؤال عن ما إذا كان هناك وقت لإغلاق الحجوزات المتعلقة بأداء العمرة لغير الحجاج عن طريق تطبيقي توكلنا واعتمرنا خلال هذه الأيام تزامناً مع قرب دخول موسم الحج؛ أجاب مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقوله: "العمرة متاحة إلى نهاية شهر ذي القعدة".
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 02:35 PM
يأتي ذلك تزامناً مع قرب بدء موسم الحج لهذا العام 1442هـوزارة الحج: أداء العمرة متاح حتى نهاية شهر ذي القعدة
كشفت وزارة الحج والعمرة؛ بأنه يمكن التسجيل والحجز لأداء العمرة حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري.
يأتي ذلك تزامناً مع قرب بدء موسم الحج لهذا العام 1442هـ؛ حيث من المقرر جدولة حجوزات العمرة إلى ما بعد موسم الحج.
وفي سؤال عن ما إذا كان هناك وقت لإغلاق الحجوزات المتعلقة بأداء العمرة لغير الحجاج عن طريق تطبيقي توكلنا واعتمرنا خلال هذه الأيام تزامناً مع قرب دخول موسم الحج؛ أجاب مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقوله: "العمرة متاحة إلى نهاية شهر ذي القعدة".
، وزارة الحج: أداء العمرة متاح حتى نهاية شهر ذي القعدة ،
المصدر : الخليج 365
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