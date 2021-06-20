شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الإمام محمد بن سعود: تمديد فترة تسجيل المقررات للفصل الصيفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت عمادة التعليم عن بعد، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم الأحد، عن تمديد فترة تسجيل المقررات للفصل الصيفي ١٤٤٢ هـ.

وقالت عمادة التعليم : نظراً لكثرة الطلبات الواردة وتلبية لرغبة الطلاب والطالبات، نحيطكم علمًا بأنه قد تم تمديد التسجيل بالمقررات للفصل الدراسي​ الصيفي 1442هـ حتى نهاية يوم 20-11-1442هـ.

وأكدت عمادة التعليم عن بعد على أنه لن يكون هناك أي استثناء بعد نهاية الفترة المحددة، مشيرة إلى أن يتم السداد من خلال مصرف الانماء فقط في مهله اقصاها نهاية يوم 18-11-1442هـ.