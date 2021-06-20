شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر لخادم الحرمين يتحدث عن تربية الملك المؤسس لأبناءه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في حديثٍ ملهمٍ عن والده الملك المؤسس في رعايته وتربيته لأبناءه.

وقال خادم الحرمين في الفيديو الذي نشرته هيئة تطوير بوابة الدرعية، رغم مشاغله كان يجد الوقت ليعتني بأولاده، وبرنامجه عبادة وعمل وحياة عائلية.

وأضاف خادم الحرمين حفظه الله : كان الملك عبدالعزيز شديد وقت الشدة عطوف وقت العطف، وسمح، وكان يتغدى مع ابنائه ويتناول أيضًا العشاء معهم.

وتابع الملك سلمان أنه كان يعاقبهم على الصلاة فمن لايصلي يتم حبسه في حجرة لذلك تجد ابناء عبدالزيز يحافظون على صلاتهم حيث كان يعتمد على الشدة في الأمور الاساسية مثل التعليم والعبادة والعمل.