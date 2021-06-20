السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج

وتضمن الحكم القضائي معاقبة المواطن والمقيم بالسجن لكل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج والتي قاربت 6 ملايين ريال.

محمد يوسف

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