شكرا لمتابعة خبر عن السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال.
وتضمن الحكم القضائي معاقبة المواطن والمقيم بالسجن لكل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج والتي قاربت 6 ملايين ريال.
وجاري استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.