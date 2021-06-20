شكرا لمتابعة خبر عن إسراء عسيري: ما كان في السابق حلماً تحقق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت رئيسة هيئة الإعلام المرئي والمسموع، إسراء عسيري، اليوم الأحد، على إطلاق الهيئة لخدمة الفسح الفوري للمطبوعات الخارجية.

وقالت إسراء عسيري: "‏بفضل الله، أطلقنا خدمة الفسح الفوري للمطبوعات الخارجية.. ما كان في السابق حلماً تحقق اليوم"، مضيفة: "الشكر دائماً لمعالي وزير الاعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور ماجد القصبي، القائد، الموجه.. والداعمين من الجهات الأخرى ولزملائي المبدعين في الوزارة والهيئة، وعدوا وأوفوا".

وكانت وزارة الإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، قد أطلقت خدمة الفسح الفوري المباشر للمطبوعات الخارجية الإلكترونية، وإتاحتها للقطاع الخاص والعام، وذلك بعد موافقة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.

وتعد المملكة من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقدم خدمة الفسح المباشر للقطاع الخاص للمحتوى المقروء، حيث يمكن للمستفيدين التقدم للحصول على الفسح الفوري للمطبوعات الخارجية عبر منصة التراخيص الإلكترونية التابعة للهيئة، بعد التزامها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها.