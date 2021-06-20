شكرا لمتابعة خبر عن شروط الاستفادة من خدمة بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية للعامة للجوازات أن خدمة بلاغ التغيب للعمالة المنزلية تمكن صاحب العمل من تتقديم بلاغ تغيب تسجيل هروب آليًا.

وذكرت الجوازات أنه قبل وأثناء تسجيل تقديم بلاغ تغيب عمالة منزلية عن العمل يجب التحقق من أن تكون الإقامة سارية المفعول،يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

وأضافت أنه لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من أبشر وإنما عمر مراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.- ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

وتابعت : إذا تجاوز 15 يومًا، لا يتم إلغاؤه نهائيًا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.