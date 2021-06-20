رابطة العالم الإسلامي تدين محاولات الحوثيين استهداف المدنيين بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في هجماتها التصعيدية الخطرة والمتتالية ضد الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الرابطة على لسان أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن إطلاق ما مجموعه (۱۷) طائرة مسيرة مفخخة خلال 24 ساعة تجاه أهداف مدنية في المدن السعودية يؤكد السلوك الإجرامي «المتأصل» لدى هذه الميليشيا الانقلابية الإرهابية، واستمرارها في خرق كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

واعتبرت الرابطة أن هذه الهجمات تعكس مستوى الهمجية وحالة الهوان واليأس التي تعاني منها هذه الميليشيا، فيما تؤكد المملكة العربية السعودية بمواجهتها لهذا السلوك الإرهابي قدرتها التامة على حماية أراضيها وإسكات هذا العبث الإجرامي، مع التزامها الأخلاقي الرفيع النابع من قيمها الدينية والوطنية واحترامها للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وذلك في قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية.

وأكد رابطة العالم الإسلامي وقوفها مع كل ما تتخذه حكومة المملكة العربية السعودية من سبل لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيه.

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