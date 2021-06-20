«البيئة» تطلق خدمتي إذن الدخول والخروج للهجن المشاركة بالمهرجانات

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمتي إذن الدخول والخروج من المملكة للهجن المشاركة في المسابقات والمنافسات والمهرجانات عبر منصة «أنعام بلس» الإلكترونية، وذلك ضمن سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل «عن بعد».

وأوضحت الوزارة، أنَّ الخدمة تمكّن المستفيدين من الحصول على إذن الدخول والخروج من منصة أنعام قبل الوصول إلى المنفذ، ويطبّق نظام «قانون» الحجر البيطري في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الإرسالية، ويطبّق نظام «قانون» الرفق بالحيوان لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة على الإرسالية.

ويجب أن تكون الهجن بشريحة أو أي وسيلة تعريفية أخرى، مع إرفاق برنت معتمد من اتحاد الهجن في بلد صاحب الطلب على أن يوضح به بيانات الهجن

ودعت الوزارة المستفيدين إلى استخدام هذه الخدمة، بالدخول إلى منصة «أنعام بلس» والاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات، عبر الرابط بالضغط هنا.

وتقدّم منصة «أنعام بلس» أكثر من 50 خدمة إلكترونية، تشمل استقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، وتحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستيراد والمختبرات البيطرية والمحاجر وطلبات الفسح والعيادات البيطرية، وتعمل الوزارة على إضافة المزيد من الخدمات الخاصة بالقطاع.