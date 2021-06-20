الجوازات: 5 شروط للإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المديرية العامة للجوازات، عن نحو 5 شروط لتسجيل بلاغ هروب العمالة المنزلية عبر منصة أبشر.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن شروط تسجيل البلاغ للتغيب العمالة المنزلية تتمثل فيما يلي:

1-أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية.

2-يكون البلاغ مرة واحدة لكل مكفول.

3-يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما عبر خدمة تواصل على منصة أبشر.

4-أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

5-إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يومًا، لا يتم إلغاؤه نهائيا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

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