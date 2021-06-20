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«الشؤون الإسلامية» تنفذ 4873 جولة تفقدية على المساجد بجازان

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الرياض - محمد عبدالله - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، 4873 جولة تفقدية لعدد من جوامع ومساجد المنطقة خلال 30 يومًا.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ تلك الجولات يهدف إلى الوقوف على تطبيق جميع الاستعدادات والإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة مدى التزام المصلين بالإجراءات للوقاية من فيروس .

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي ضرورة الأخذ بجميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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