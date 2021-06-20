«أبشر» توضح 3 خطوات لإضافة التابعين

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر، اليوم الأحد، الخطوات المطلوبة لإضافة التابعين.

وقالت المنصة، إن إضافة التابعين تكون باختيار تبويب «خدماتي»، والضغط على أيقونة «خدمات – الأحوال المدنية»، ثم «مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية، ويليه اختيار «خدمات السجل المدني» من القائمة واختيار «الخدمات المطلوبة».

جاء ذلك ردا على استفسار ورد للمنصة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، من إحدى المستفيديات تساءلت فيه عن كيفية إضافة التابعين.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.