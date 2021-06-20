أسعار الذهب في المغرب تواصل تراجعها اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

واصلت أسعار الذهب في المغرب، تراجعها اليوم الأحد 20 يونيو 2021، متأثرة بالانخفاض العالمي في الأسعار بنحو 5% في الأسبوع.



وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المغرب، خلال تعاملات الأحد، إلى مستوى 505.38 درهم (56.76 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في المغرب (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 442.22 درهم (49.66 دولار) مقابل 447.20 درهم (50.24 دولار)أمس

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 في المغرب، الأحد، إلى 379.04 درهم ( 42.57 دولار) مقابل 383.31 درهم (43.06 دولار) أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 294.81 درهم (33.11 دولار) مقابل 298.98 درهم (33.59 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 252.69 درهم (28.38 دولار) مقابل 255.54 درهم (28.71 دولار)،

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في المغرب، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، نحو 15717 درهم (1,765 دولار) مقابل15894.72 درهم (1785.55 دولار)، أمس.

وانخفض سعر الجنيه الذهب في المغرب (8 جرامات من عيار 21)، صباح الأحد، إلى 3,538 درهم ( 397.30 دولار) مقابل 3577.6 درهم (401.77 دولار)، عند إغلاق تعاملات أمس

واصلت أسعار أسعار الذهب انخفاضها، خلال تعاملات يوم الجمعة أخر أيام التعاملات في البورصات العالمية .

وسجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس/آذار 2020 بعد أن تسبب تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي في صعود الدولار وأثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1,764.33 دولار للأوقية (الأونصة)، وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي أند إف مان كابيتال ماركتس إن تغيير مجلس الاحتياطي الاتحادي لتوقعات السياسة أطلق انخفاضا في أسعار الذهب مضيفا أن "رد الفعل في الذهب مبالغ فيه إلى حد ما".

وقال مير "على الرغم من النمو المرتفع حاليا، والبيئة التضخمية، من غير المتوقع أن تبدأ الزيادات المقترحة للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل 18 شهرا أخرى على الأقل. لذلك بعد المزيد من الضعف المحدود هنا، ستتماسك أسعار الذهب مجددا وترتفع".