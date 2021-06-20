، رابطة العالم الإسلامي تدين هجمات الحوثيين.. والعيسى: سلوك إجرامي متأصل ،

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أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديدٍ، استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في هجماتها التصعيدية الخطرة والمتتالية ضد الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية.
وأكدت الرابطة على لسان أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن إطلاق ما مجموعه (17) طائرة مُسيَّرة مُفخَّخة خلال (24) ساعة تجاه أهداف مدنية في المدن السعودية يؤكّد السلوك الإجرامي "المتأصل" لدى هذه الميليشيا "الانقلابية" الإرهابية، واستمرارها في خرق القوانين والمواثيق والأعراف الدوليَّة كافة.
وأوضحت أن هذه الهجمات التي لم تُسفر -بحمد الله- عن وقوع أي ضحايا تعكس مستوى الهمجية وحالة الهوان واليأس التي تعانيها هذه الميليشيا، فيما تؤكّد المملكة العربية السعودية بمواجهتها هذا السلوك الإرهابي، قدرتها التامة على حماية أراضيها وإسكات هذا العبث الإجرامي، مع التزامها الأخلاقي الرفيع النابع من قيمها الدينية والوطنية واحترامها للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وذلك في قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية.
وأكّد البيان وقوف رابطة العالم الإسلامي، مع كُل ما تتخذه حكومة المملكة العربية السعودية من سُبل لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها.رابطة العالم الإسلامي
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 12:42 PM
قالت: تعكس مستوى الهمجية وحالة الهوان واليأس التي تعانيها هذه الميليشيارابطة العالم الإسلامي تدين هجمات الحوثيين.. والعيسى: سلوك إجرامي متأصل
أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديدٍ، استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في هجماتها التصعيدية الخطرة والمتتالية ضد الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية.
وأكدت الرابطة على لسان أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن إطلاق ما مجموعه (17) طائرة مُسيَّرة مُفخَّخة خلال (24) ساعة تجاه أهداف مدنية في المدن السعودية يؤكّد السلوك الإجرامي "المتأصل" لدى هذه الميليشيا "الانقلابية" الإرهابية، واستمرارها في خرق القوانين والمواثيق والأعراف الدوليَّة كافة.
وأوضحت أن هذه الهجمات التي لم تُسفر -بحمد الله- عن وقوع أي ضحايا تعكس مستوى الهمجية وحالة الهوان واليأس التي تعانيها هذه الميليشيا، فيما تؤكّد المملكة العربية السعودية بمواجهتها هذا السلوك الإرهابي، قدرتها التامة على حماية أراضيها وإسكات هذا العبث الإجرامي، مع التزامها الأخلاقي الرفيع النابع من قيمها الدينية والوطنية واحترامها للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وذلك في قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية.
وأكّد البيان وقوف رابطة العالم الإسلامي، مع كُل ما تتخذه حكومة المملكة العربية السعودية من سُبل لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها.
، رابطة العالم الإسلامي تدين هجمات الحوثيين.. والعيسى: سلوك إجرامي متأصل ،
المصدر : الخليج 365
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