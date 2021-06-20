- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وصفت "57" شخصية إسلامية من دولة إندونيسيا، قرار المملكة العربية السعودية الذي اتخذته بتنظيم فريضة الحج هذا العام 1442هـ، واقتصاره على 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بأنه يجسّد حرص حكومة المملكة على صحة ضيوف الرحمن والمعتمرين وسلامتهم، في ظل ما يشهده العالم من خطر وتطور فيروس وجائحة كورونا.
جاء ذلك في برقيات وبيانات وتصريحات تَلَقّتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر مكتب الملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى إندونيسيا.
وأكدوا أن قرار المملكة العربية السعودية عن الحج، جاء لحماية وأمن وسلامة الحجاج من فيروس كورونا "كوفيد19"، وتطوراته وتحوراته الجديدة.. مؤيدين هذا القرار الحكيم، ومشيرين إلى أنه إن دل على شيء؛ فإنما يدل على حرص المملكة العربية السعودية على السلامة الإنسانية وأمنها؛ داعين الله عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا من كل مكروه.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 12:14 PM
في برقيات وخطابات تَلَقّتها الملحقية الدينية بسفارة المملكة بجاكرتاشخصيات إسلامية بإندونيسيا: قرار المملكة حول الحج يجسّد رعايتها لضيوف الرحمن
وصفت "57" شخصية إسلامية من دولة إندونيسيا، قرار المملكة العربية السعودية الذي اتخذته بتنظيم فريضة الحج هذا العام 1442هـ، واقتصاره على 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بأنه يجسّد حرص حكومة المملكة على صحة ضيوف الرحمن والمعتمرين وسلامتهم، في ظل ما يشهده العالم من خطر وتطور فيروس وجائحة كورونا.
جاء ذلك في برقيات وبيانات وتصريحات تَلَقّتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر مكتب الملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى إندونيسيا.
وأكدوا أن قرار المملكة العربية السعودية عن الحج، جاء لحماية وأمن وسلامة الحجاج من فيروس كورونا "كوفيد19"، وتطوراته وتحوراته الجديدة.. مؤيدين هذا القرار الحكيم، ومشيرين إلى أنه إن دل على شيء؛ فإنما يدل على حرص المملكة العربية السعودية على السلامة الإنسانية وأمنها؛ داعين الله عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا من كل مكروه.
، شخصيات إسلامية بإندونيسيا: قرار المملكة حول الحج يجسّد رعايتها لضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شخصيات إسلامية بإندونيسيا: قرار المملكة حول الحج يجسّد رعايتها لضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.