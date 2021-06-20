، شخصيات إسلامية بإندونيسيا: قرار المملكة حول الحج يجسّد رعايتها لضيوف الرحمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - في برقيات وخطابات تَلَقّتها الملحقية الدينية بسفارة المملكة بجاكرتا

وصفت "57" شخصية إسلامية من دولة إندونيسيا، قرار المملكة العربية السعودية الذي اتخذته بتنظيم فريضة الحج هذا العام 1442هـ، واقتصاره على 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بأنه يجسّد حرص حكومة المملكة على صحة ضيوف الرحمن والمعتمرين وسلامتهم، في ظل ما يشهده العالم من خطر وتطور فيروس وجائحة كورونا.

جاء ذلك في برقيات وبيانات وتصريحات تَلَقّتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر مكتب الملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى إندونيسيا.

وأكدوا أن قرار المملكة العربية السعودية عن الحج، جاء لحماية وأمن وسلامة الحجاج من فيروس كورونا "كوفيد19"، وتطوراته وتحوراته الجديدة.. مؤيدين هذا القرار الحكيم، ومشيرين إلى أنه إن دل على شيء؛ فإنما يدل على حرص المملكة العربية السعودية على السلامة الإنسانية وأمنها؛ داعين الله عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا من كل مكروه.