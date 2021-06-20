، "السفياني" للمرتبة العاشرة بفرع الموارد البشرية بجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الموافقة على ترقية مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان يحيى حسن السفياني، إلى المرتبة العاشرة.

وأعرب "السفياني" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الممنوحة له؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن.

يشار إلى أن "السفياني" حاصل على عدة دورات تطويرية، وتُعد هذه الترقية نتيجة لتميزه وتفانيه في أداء المهام الموكلة إليه.

وتلقّى "السفياني" التهاني والتبريكات من زملائه وأصدقائه؛ سائلين المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.