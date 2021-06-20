- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الموافقة على ترقية مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان يحيى حسن السفياني، إلى المرتبة العاشرة.
وأعرب "السفياني" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الممنوحة له؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن.
يشار إلى أن "السفياني" حاصل على عدة دورات تطويرية، وتُعد هذه الترقية نتيجة لتميزه وتفانيه في أداء المهام الموكلة إليه.
وتلقّى "السفياني" التهاني والتبريكات من زملائه وأصدقائه؛ سائلين المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 12:13 PM"السفياني" للمرتبة العاشرة بفرع الموارد البشرية بجازان
صدرت الموافقة على ترقية مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان يحيى حسن السفياني، إلى المرتبة العاشرة.
وأعرب "السفياني" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الممنوحة له؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن.
يشار إلى أن "السفياني" حاصل على عدة دورات تطويرية، وتُعد هذه الترقية نتيجة لتميزه وتفانيه في أداء المهام الموكلة إليه.
وتلقّى "السفياني" التهاني والتبريكات من زملائه وأصدقائه؛ سائلين المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.
، "السفياني" للمرتبة العاشرة بفرع الموارد البشرية بجازان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السفياني" للمرتبة العاشرة بفرع الموارد البشرية بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.