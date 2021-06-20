، بمناطق عدة.. ضبط 36 متعدياً على نظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المالكي" داعياً للإبلاغ: الجهات المعنية طبّقت الإجراءات كافة بحقهم

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، 36 مخالفاً لنظام البيئة، منهم 16 مواطناً و20 مقيماً، من الجنسيات السودانية والباكستانية والبنجلاديشية، ارتكبوا مخالفات رعي 793 رأساً من الإبل و2486 رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.القوات الخاصة للأمن البيئي