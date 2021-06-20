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“سفراء” مبادرة لتمكين المرأة قيادياً

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

“سفراء” مبادرة لتمكين المرأة قيادياً

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرضت رئيسة مبادرة تمكين المرأة في المناصب القيادية بالمجلس التنسيقي لعمل المرأة باتحاد الغرف لينا القحطاني مع المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أهداف المبادرة وسعيها في بناء كوادر نسائية تدعم حضور المرأة في جوانب التدريب والتأهيل، والقدرة على الابتكار الإبداعي والقيادي في كافة القطاعات والمجالات.

أهداف المبادرة

وأشارت “القحطاني” إلى أن المبادرة تركز بالدرجة الأولى على إعداد المتدربات القادرات على الابتكار وفق مؤشرات ومعايير دقيقة في المرافق الحكومية وغيرها، وبالتالي إعداد سفراء لتمكين المرأة قياديا.

تمكين المرأة

الجدير بالذكر أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية للمبادرة هو تمكين المرأة من مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ورفع مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتسهيل إجراءات تمكين المرأة قياديا في القطاعات المختلفة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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