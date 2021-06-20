جامعة حفر الباطن تطلق مبادرة التدريب الصيفي الثالثة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أطلقت جامعة حفر الباطن‬⁩ ممثلة بكلية التربية مبادرة التدريب الصيفي الثالثة التي تقدم عدد من الدورات التدريبية تستهدف الميدان التربوي، وجاءت المبادرة بعد قياس احتياجات المجتمع التربوي بالمحافظة.

وأوضح عميد كلية التربية الدكتور بدر بن جمعان الشاعري لـ”متابعات الخليج 365” أن التدريب المهني يعد من أهم الأدوار التي تعنى بها كليات التربية لذا، بدءًا من اليوم الأحد تطرح جامعة حفر الباطن ممثلة بكلية التربية حزمة من الدورات التدريبية وجه بها رئيس الجامعة الدكتور صالح آل صقر.

حزمة من الدورات

وأضاف الشاعري: الدورات تستهدف الميدان التربوي من معلمين ومعلمات ومديري المدارس والمشرفين التربويين وخريجي كليات التربية، وقد بنيت الدورات بعد قياس احتياجات المجتمع التربوي وهي ثالث مبادرة تقدمها كلية التربية بجامعة حفر الباطن حيث دربت العام الماضي أكثر من 7500 عضوا من منسوبي الميدان التربوي، وحملت الدورات الحالية موضوعات مهمة كالرخص المهنية والتخطيط لتحسين الأداء المدرسي والاستعداد للاختبارات الدولية وأنواع البحوث والإرشاد المدرسي والإحصاء التربوي.

وأشار الدكتور الشاعري إلى أن كلية التربية طورت أيضا من ممارسات التسجيل والحصول على شهادات الحضور بشكل سلس، فيما رفع الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل لكلية التربية ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية وكذلك لمدير التعليم بمحافظة حفر الباطن لدعمه المتواصل واهتمامه بالتعاون البناء مع كلية التربية ولجميع الزملاء والزميلات المشاركين بهذا الإنجاز من إداريين وأكاديميين.

شارك الخبر