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جمعية أسر التوحد توقع مذكرة تفاهم مع موفي سينما

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

جمعية أسر التوحد توقع مذكرة تفاهم مع موفي سينما

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود والرئيس التنفيذي لـ “موفي سينما” الأستاذ سلطان بن فواز الحكير يوم الخميس الموافق 2021/06/17 م، مذكرة تفاهم لدعم الجمعيه في مجالات متعدده من بينها تنمية مهارات ذوي اضطراب طيف التوحد من مستفيدي الجمعيه.

جمعية أسر التوحد توقع مذكرة تفاهم مع موفي سينما - متابعات الخليج 365

تنمية مهارات ذوي اضطراب طيف التوحد

وأوضح الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود في تصريح له أن توقيع هذه المذكرة تأتي امتدادًا لسلسلة الشراكات مع القطاع الخاص، وفي إطار حرص الجمعية على توحيد الجهود لتنفيذ مشروع يُعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، يستهدف صقل وتنمية مهارات وقدرات ذوي اضطراب طيف التوحد، مقدمًا شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا المشروع وعلى رأسهم ” موفي سينما” والاخ سلطان الحكير الذي بادر للمساهمه في انشطة الجمعيه لخدمة الفئة الغاليه.

جمعية أسر التوحد توقع مذكرة تفاهم مع موفي سينما - متابعات الخليج 365

نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد

وبيّن الأمير سعود أن أبناء وبنات جمعية أسر التوحد يستحقون بذل المزيد من العمل من أجلهم وإبراز قدراتهم ومساهمتهم مع أسرهم في تنمية الوطن.

من جانبه، أوضح سلطان بن فواز الحكير أن المذكرة تهدف إلى مساهمة موفي سينما في نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد ، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أبناء طيف التوحد يقومون بدور فاعل في المجتمع وفق قدرات مختلفة وواجبنا أن نعمل لهم ومن أجلهم.

جمعية أسر التوحد توقع مذكرة تفاهم مع موفي سينما - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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