، الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الحالة تشمل محافظات أحد رفيدة وخميس مشيط ومحايل والنماص

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة وخميس مشيط ومحايل والمجاردة والنماص وبارق وتنومة ورجال ألمع.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشهد عدد من محافظات منطقة عسير، أمس، هطول أمطار متوسطة في محافظة رجال ألمع، ومركز السودة، ومركز بللحمر وبللسمر، ومتنزه "الحبلة"، وأجزاءٍ من محافظات: بارق والمجاردة وتنومة وبلقرن.المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية