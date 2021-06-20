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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة وخميس مشيط ومحايل والمجاردة والنماص وبارق وتنومة ورجال ألمع.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وشهد عدد من محافظات منطقة عسير، أمس، هطول أمطار متوسطة في محافظة رجال ألمع، ومركز السودة، ومركز بللحمر وبللسمر، ومتنزه "الحبلة"، وأجزاءٍ من محافظات: بارق والمجاردة وتنومة وبلقرن.المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 11:50 AM
قال: الحالة تشمل محافظات أحد رفيدة وخميس مشيط ومحايل والنماصالوطني للأرصاد: أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة وخميس مشيط ومحايل والمجاردة والنماص وبارق وتنومة ورجال ألمع.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وشهد عدد من محافظات منطقة عسير، أمس، هطول أمطار متوسطة في محافظة رجال ألمع، ومركز السودة، ومركز بللحمر وبللسمر، ومتنزه "الحبلة"، وأجزاءٍ من محافظات: بارق والمجاردة وتنومة وبلقرن.
، الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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