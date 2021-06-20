، الأرياني: الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية لن تسقط بالتقادم ،

محمد بن مسعود - الدمام - غير مسبوقة في التاريخ ولا يختلف المتمردون في ممارساتها عن باقي التنظيمات الإرهابية

تَوَعّد مسؤول يمني بملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات المروعة بحق المدنيين في العاصمة ‎صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني: إن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق السكان في مناطق سيطرتها؛ لن تسقط بالتقادم، ولن تمر دون عقاب؛ مضيفًا أن المسؤولين عن تلك الجرائم، من القيادات الحوثية وعناصر المليشيا سيخضعون للمحاسبة، وسيلاحقون في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

ووصف الوزير اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بالمروعة والفظيعة، وقال إنها "غير مسبوقة في التاريخ اليمني"، ولا يختلف المتمردون في ممارساتها عن باقي التنظيمات الإرهابية.