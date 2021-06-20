محمد بن مسعود - الدمام - قال: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ إن تدمير التحالف العربي سبع عشرة مسيّرة حوثية تستهدف المدنيين السعوديين يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحلّ السياسي. وأضاف عبر حسابه في تويتر: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي، الحوثي اليوم هو العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن. قرقاش: تدمير التحالف 17 مسيّرة حوثية يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-20 قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ إن تدمير التحالف العربي سبع عشرة مسيّرة حوثية تستهدف المدنيين السعوديين يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحلّ السياسي. وأضاف عبر حسابه في تويتر: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي، الحوثي اليوم هو العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن. 20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 10:53 AM قال: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي قال: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ إن تدمير التحالف العربي سبع عشرة مسيّرة حوثية تستهدف المدنيين السعوديين يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحلّ السياسي. وأضاف عبر حسابه في تويتر: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي، الحوثي اليوم هو العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن. ، قرقاش: تدمير التحالف 17 مسيّرة حوثية يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار ،

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