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أعربت الولايات المتحدة، عن أسفها من أن الإيرانيين "لم يتمكنوا من المشاركة في عملية انتخابية حرة ونزيهة" في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران.
وفي أول تعليق يصدر عن واشنطن بشأن فوز المحافظ المتشدد "إبراهيم رئيسي" في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس: إن "الإيرانيين حُرِموا حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة".
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ستواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والعمل إلى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد؛ وفق "روسيا اليوم".
وكانت الداخلية الإيرانية قد أعلنت أمس السبت، رسميًّا فوز "رئيسي" في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62% من أصوات المقترعين، في انتخابات تُعد الأقل إقبالًا منذ انتصار الثورة الإيرانية.
في أول تعليق لها.. واشنطن: نأسف لحرمان الإيرانيين من "عملية انتخابية حرة ونزيهة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-20
أعربت الولايات المتحدة، عن أسفها من أن الإيرانيين "لم يتمكنوا من المشاركة في عملية انتخابية حرة ونزيهة" في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران.
وفي أول تعليق يصدر عن واشنطن بشأن فوز المحافظ المتشدد "إبراهيم رئيسي" في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس: إن "الإيرانيين حُرِموا حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة".
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ستواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والعمل إلى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد؛ وفق "روسيا اليوم".
وكانت الداخلية الإيرانية قد أعلنت أمس السبت، رسميًّا فوز "رئيسي" في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62% من أصوات المقترعين، في انتخابات تُعد الأقل إقبالًا منذ انتصار الثورة الإيرانية.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
10:51 AM
قالت: الولايات المتحدة ستواصل المفاوضات حول البرنامج النووي والعمل إلى جانب حلفائها
أعربت الولايات المتحدة، عن أسفها من أن الإيرانيين "لم يتمكنوا من المشاركة في عملية انتخابية حرة ونزيهة" في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران.
وفي أول تعليق يصدر عن واشنطن بشأن فوز المحافظ المتشدد "إبراهيم رئيسي" في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس: إن "الإيرانيين حُرِموا حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة".
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ستواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والعمل إلى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد؛ وفق "روسيا اليوم".
وكانت الداخلية الإيرانية قد أعلنت أمس السبت، رسميًّا فوز "رئيسي" في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62% من أصوات المقترعين، في انتخابات تُعد الأقل إقبالًا منذ انتصار الثورة الإيرانية.
، في أول تعليق لها.. واشنطن: نأسف لحرمان الإيرانيين من "عملية انتخابية حرة ونزيهة" ،
المصدر : الخليج 365
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