- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، وخلال الـ 24 ساعة المقبلة، أمطاراً من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وشرق الربع الخالي وأجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "نشاط الرياح من متوسط لشبه قوي على أجزاءٍ من الشرقية والوسطى والساحل الغربي من المملكة".الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 11:38 AM
قال: رياح من متوسطة لشبه قوية بأجزاءٍ من الشرقية والوسطى والساحل الغربيأمطار وحبات بَرَد على هذه المناطق.. "أجواء 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني"
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، وخلال الـ 24 ساعة المقبلة، أمطاراً من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وشرق الربع الخالي وأجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "نشاط الرياح من متوسط لشبه قوي على أجزاءٍ من الشرقية والوسطى والساحل الغربي من المملكة".
، أمطار وحبات بَرَد على هذه المناطق.. "أجواء 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار وحبات بَرَد على هذه المناطق.. "أجواء 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.