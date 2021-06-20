شكرا لمتابعة خبر عن ‏بالفيديو.. رئيس "نزاهة": ما دامك بتشتغل بتطلع منجز وإن ما اشتغلت بنقولك توكل على الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" ، مازن الكهموس، درسًا إدرايًا رائعًا مؤكدًا على دور المملكة في تكوين منصة عالمية لمكافحة الفساد.

وقال مازن الكهموس: "أنا ما ممكن أتصور إن فيه شخص ينهب أموال من الدولة وإنه يطلع للبلد الفلاني وممكن يصير آمن هذا لا يمكن إنه يصير"، مضيفًا: "هذه المنصة فكرتها إنه جميع دول العالم لما تتبادل عملية المعلومات لا يمكن لفاسد إنه يروح يستمتع بأمواله في أي دولة ثانية ونقول والله ما ندري وين موجود".

وتابع رئيس "نزاهة" أنه:" هذه فكرة الشبكة وفكرة تبادل المعلومات تكون بطريقة سهلة وبسيطة"، مؤكدًا أن المملكة نجحت في مكافحة الفساد أو حدت بشكل كبير منه في داخل المملكة؛ فيما قدمت المملكة دعمها للشبكة بمبلغ 10 ملايين دولار، لافتًا إلى أن جهد المملكة في مكافحة الفساد كان جهد أشهر طويلة من العمل، مختتمًا:"ما دامك بتشتغل بتطلع منجز وإن ما اشتغلت بنقولك توكل على الله".