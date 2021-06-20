شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تبدأ تنفيذ برامج ومبادرات تعليمية وتدريبية للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم حزمة من البرامج والمبادرات التعليمية والتدريبية للطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية ضمن خطتها في دعم التعليم خلال فترة الصيف.

ويأتي ذلك لتعزيز الاستفادة من أوقاتهم في الإجازة وفق خطة زمنية، ورفع مستواهم التعليمي، وكذلك تنمية مهاراتهم وقدراتهم لتعزيز نواتج التعلّم والقيم الوطنية.

وكشفت الوزارة عن مراكز الدعم التعليمي الصيفية "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي" لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وأشارت إلى أن التسجيل متاحاً في المدارس التي تم اختيارها من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات؛ لرفع مستوى الطلاب التعليمي في المواد الرئيسة "القرآن الكريم-اللغة العربية-الرياضيات-.

وتواصل وزارة التعليم حملاتها الصيفية للتوعية ومحو الأمية عن بُعد للعام الدراسي 1442هـ التي تقدمها لفئة من المستفيدين في مناطق المدينة المنورة، وعسير، ومكة المكرمة؛ لضمان التعليم الجيد والمنصف.