شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحج والعمرة: هناك فريق متخصص لقياس خدمة ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، تحذير للشركات ومؤسسات حملات الحجاج من مُخالفة الاشتراطات التنظيمية التي وضعتها الوزارة.

وقال مشاط "إن هناك فريقاً متخصصاً لقياس جودة الخدمات المقدمة من الشركات للحجاج، مشيراً إلى أن مَن يخالف الأنظمة سيكون عُرضة للمساءلة" ، مؤكدا أن الشركات اطّلعت على الاشتراطات التنظيمية التي وضعتها الوزارة،

وأضاف مشاط بأن هناك متابعة دقيقة لكل مراحل الحج ابتداءً من استقبال الحجاج وحتى الانتهاء من المناسك.