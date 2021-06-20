شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تكشف مدى إمكانية تكوين مناعة لدى المتعافين ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف حساب "الصحة 937" التابع لوزارة الصحة، اليوم الأحد، مدى إمكانية تكوين استجابة مناعية لدى المتعافين من فيروس كورونا ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

‏وتلقى حساب "الصحة 937" استفسارًا يقول: "هل المتعافي من الإصابة بفيروس كورونا تكون عنده مناعة بعدم الإصابة مرة أخرى أم لا؟ ".

وأجاب الحساب بأنه: "لا يزال غير معروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين يتكون لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا.. كما أن المدة الوقائية التي يعطيها الفيروس في حال وجود مناعة وقائية لا تزال تحت الدراسة وينبغي الحرص على اتباع الإرشادات الوقائية" .