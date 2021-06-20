بالفيديو.. استشاري: تطعيم كبار السن أدى لتراجع الحالات الحرجة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور مقبل الحديثي، أن نسبة الحالات الحرجة في انخفاض مشيرًا إلى أن معظم كبار السن تلقوا لقاح كورونا إضافة إلى أن أعراض غير المطعمين بسيطة ولا تستدعي الدخول للعناية.

وأضاف الحديثي خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية»، أن معدل الإصابات بالفيروس شبه ثابت لعدة أسابيع؛ ، مبينًا أن أغلب الحالات التي تم رصدها ليس لديهم أعراض أو لديهم أعراض طفيفة.

وفي وقت سابق أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن إعلان موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا سيكون حسب التقدم بتغطية المجتمع، ووفق فئات الأولوية، وتوافر توريد اللقاحات.

كشفت وزارة الصحة، أمس السبت عن تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1145 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيديو | استشاري أمراض معدية لـ #نشرة_التاسعة: نسبة الحالات الحرجة في انخفاض وهذا بسبب أن معظم كبار السن تلقوا لقاح #كورونا #الإخبارية pic.twitter.com/rkJdtSNOtt