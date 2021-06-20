«تقنية جازان» تفتح باب القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم الصباحي والمسائي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الكلية التقنية بجازان فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام المقبل 1443 هـ وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي، أن فترة القبول ستبدأ إلكترونيًا في تمام الساعة 12.00م اليوم، وتستمر عشرة أيام على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .

وأفاد أن إجراءات القبول النهائية ستتم من يوم 27 ذي القعدة إلى 26 ذي الحجة لبرنامج البكالوريوس، وإنهاء إجراءات القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية من 26 ذي الحجة إلى 18 محرم المقبل، فيما سيتم إنهاء إجراءات القبول لبرنامج الدبلوم للبنين و البنات وبرنامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية في الفترة من 16 ذي الحجة إلى 18 محرم المقبل، وذلك وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة، ويمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول.

وبيّن أن التخصصات المتاحة بالكلية تشمل: (التقنية الإدارية، والمحاسبة، والحاسب الآلي، والكهرباء، والتبريد والتكييف، والنجارة، والأغذية والمراقبة الصحية، والاتصالات، والمحركات والمركبات، والتقنية المدنية والمعمارية، الميكانيكا واللحام، الإلكترونيات، الأمن والسلامة، السياحة والفندقة، تقنية الطباعة، التدريب التقني للبنات) .