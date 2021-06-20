تنبيهات بأمطار رعدية على 4 مناطق من بينها مكة والباحة

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس، اليوم الأحد، تتضمن هطول أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها رياحًا سطحية وتدنيًا في الرؤية على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إلى أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها رياحًا سطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على منطقة الباحة موضحًا أنَّ الحالة تشمل (الباحة - الحجرة- العقيق - المخواة- المندق- بلجرشي- بني حسن- فرعة غامد الزناد- قلوة)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة مكة المكرمة تضمنت أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها رياحًا سطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، مشيرًا إلى أنَّها ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وتشمل (مكة المكرمة - أضم-العرضيات- ميسان).

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة جازان، تتضمن أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها رياحًا سطحية، موضحًا أن الحالة تشمل (أبوعريش- احد المسارحة- الطوال- بيش- جازان- صامطة )، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا سطحية وتدنيًا في مدى ، وتشمل الحالة (أبها- أحد رفيدة- خميس مشيط- محايل) وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.