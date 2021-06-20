قرقاش: تدمير التحالف لـ17 طائرة مسيرة يؤكد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحل السياسي

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

اعتبر الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن تدمير التحالف لـ17 طائرة مسيرة يؤكد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحل السياسي.



وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفًا ضاغطًا وصلبًا من المجتمع الدولي.

واتهم قرقاش مليشيات الحوثي بأنها "العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن".