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قرقاش: تدمير التحالف لـ17 طائرة مسيرة يؤكد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحل السياسي

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محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

اعتبر الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن تدمير التحالف لـ17 طائرة مسيرة يؤكد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحل السياسي.

 

وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفًا ضاغطًا وصلبًا من المجتمع الدولي.

 

واتهم قرقاش مليشيات الحوثي بأنها "العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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