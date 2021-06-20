مجلس إدارة بناء يعقد اجتماعه الأربعين ويشيد بنتائج حملة ادخر لآخرتك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتمد مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية في اجتماعه الأربعين والمنعقد عبر الاتصال المرئي برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الزامل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء القوائم المالية للجمعية لعام 2020 وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها .

التقرير السنوي للجمعية

وخلال الاجتماع قدم المجلس تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الدكتور صالح بن علي الحميدان عضو المجلس – رحمه الله – مشيراً إلى الأعمال الخيرية التي قام بها واهتمامه البالغ بالأيتام أبناء الجمعية وحرصه المستمر على تقديم أوجه الرعاية لهم سائلا المولى عز وجل أن تكون هذه الأعمال في موازين حسناته.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٠ م وأبرز الإنجازات والأنشطة والمبادرات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠ م وحصول الجمعية على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة” المستوى البرونزي فئة الجمعيات الخيرية ” وهذا الإنجاز يؤكد مواصلة مسيرة التميز في الجمعية حيث تعد هذه الجائزة المعيارية الوطنية واحدة من ٩ جوائز وانجازات حققتها الجمعية خلال السنوات العشر من مسيرتها في خدمة ورعاية وتأهيل وتمكين الأيتام وأسرهم.

حملة ادخر لآخرتك

كما أشاد المجلس بما حققته الجمعية من نجاحات في الحملة الإعلامية والتسويقية لشهر رمضان المبارك (حملة ادخر لآخرتك) وقدم المجلس شكره وتقديره لكل الداعمين والشركاء والإعلاميين والمؤثرين الذين شاركوا في الحملة وكان لهم دور فاعل في تحقيق النجاح من أجل خدمة الأيتام واضطلاع الجمعية بدورها في رعايتهم.

وفي نهاية الاجتماع حدد المجلس موعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر والذي سيعقد في ٨ يوليو ٢٠٢١م إن شاء الله.



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