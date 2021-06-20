استشاري قلب يوضح الفئات غير المسموح لها بأداء الحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح د. وليد الحبيب استشاري أمراض القلب، الفئات المسموح لها وغير المسموح لها بأداء مناسك الحج من الناحية الصحية، وهل صحتهم تسمح بممارسة الجهد وأداء الحج.

وشدد الحبيب، على أهمية استشارة الطبيب قبل أداء مناسك الحج لمعرفة هل صحة الشخص تسمح بأداء المناسك.

مشاكل القلب

وأوضح أن من لديهم مشاكل في القلب أو ضعف في عضلة القلب، فهؤلاء من الصعب عليهم أداء فريضة الحج بسهولة ويسر كالعادة.

الغسيل الكلوي

ومرضى الأزمات القلبية المتكررة أيضاً أو من أجرى حديثاً عمليات قلب بحيث تكون لديه مشقة لأداء الحج.

وأيضاً مرضى الغسيل الكلوي من الصعب جدا عليهم تفويت جلسات الغسيل لكلوي إلا إذا كان متوفراً، وهذا ربما يكون غير متوفر في الحج.

ضوابط الحج

يذكر أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة، وذلك على النحو الآتي:

– إجمالي أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو (60 ألف حاج)، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

– ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.

– أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

كما تشير وزارة الحج والعمرة إلى أن المملكة العربية السعودية وهي تتشرف باستضافة الحجاج في كل عام، تؤكد أن هذا الترتيب يأتي من منطلق حرصها الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم أيضًا، ولذا فقد حرصت على وضع الخطط التنفيذية لتحقيق جميع الاشتراطات وتوافر جميع المعايير الصحية، والتي سيتم إعلانها من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد هذا اليوم، مع التأكيد على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها أثناء تأدية الحاج للمناسك.



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