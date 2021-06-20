أمطار رعدية على منطقة جازان تستمر حتى الـ 8 مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365 - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطارًا رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، بيش،جازان، صامطة، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزء الأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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