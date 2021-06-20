جيبوتي: نؤيد ما تتخذه المملكة لحفظ أمنها واستقرارها ضد عدوان الحوثي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت جمهورية جيبوتي إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ونجران.

استهداف المدنيين

وقال سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة :” في الوقت الذي يتطلع العالم إلى مبادرات الحل في اليمن ليتحقق لشعبها الشقيق الأمن والسلام، تستمر المليشيات الإنقلابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية”.

أمن واستقرار المملكة

وأكد سفير جمهورية جيبوتي وقوف بلاده مع ‎المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها، وأن هذه الاعتداءات تنتهك القانون الدولي ولاتخدم ‎اليمن وشعبه بل تشكل تهديدا للمنطقة وتقويضا لجهود ومبادرات الحل في اليمن.



شارك الخبر