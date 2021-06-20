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وكيل الصحة يكشف عن مفارقة غريبة في أمريكا بشأن كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-20

وكيل الصحة يكشف عن مفارقة غريبة في أمريكا بشأن كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف وكيل الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، عن مفارقة غريبة من نوعها بشأن تلقي اللقاحات المُضادة لـ”كورونا” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح عسيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن أمريكا التي ينشط فيها معارضو اللقاحات أكثر من أي مكان، بينما حصل 175 مليون شخص فيها على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات “كورونا”.

لقاح كورونا

وأضاف عسيري: أن ذلك يعني حصول ثلثي البالغين ومنهم 87% من المسنين، و74% ممن بلغ الأربعين سنة وأكثر، على اللقاحات المُضادة.

ضغط نفسي

ونوه إلى أن الضغط النفسي الهائل الذي ولدته الجائحة على الناس يحتاج إلى تنفيس، مشيراً إلى أن وصف التطورات اليومية بـالمُرعب والمخيف والمُقلق غير مفيد.

وكيل الصحة يكشف عن مفارقة غريبة في أمريكا بشأن كورونا - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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