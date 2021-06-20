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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، بيش، جازان، صامطة، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 09:58 AM
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على محافظات أبوعريش والطوال وصامطةحالة تستمر حتى 8 مساءً.. أمطار رعدية على جازان مصحوبة برياح نشطة
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، بيش، جازان، صامطة، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
، حالة تستمر حتى 8 مساءً.. أمطار رعدية على جازان مصحوبة برياح نشطة ،
المصدر : الخليج 365
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