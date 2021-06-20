محمد بن مسعود - الدمام - قالت الشركة في بيان: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، اليوم الأحد، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(15-07-2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين. 20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 09:56 AM قالت الشركة في بيان: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، اليوم الأحد، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و(15-07-2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين. الكلمات المفتاحية ، إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال ،

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