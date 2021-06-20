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نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 770 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، وإصدار مخالفتين على منشأتين لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 09:32 AM
شددت الأمانة على استمرار الرقابة للتأكد من الاشتراطات الصحيةنجران.. 770 جولة رقابية تغلق منشأة تجارية وتخالف منشأتين
نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 770 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، وإصدار مخالفتين على منشأتين لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.
، نجران.. 770 جولة رقابية تغلق منشأة تجارية وتخالف منشأتين ،
المصدر : الخليج 365
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