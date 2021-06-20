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أعلنت أرامكو السعودية إتمام اتفاقية لبيع حصة ملكية في "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام" لـ (إي آي جي) مقابل مبلغ 12.4 مليار دولار أمريكي (46.5 مليار ريال)، واستيفاء جميع شروط إتمام الصفقة، بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والموافقات والتصاريح ذات الصلة.
ويضم التحالف مع إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار شريحة واسعة من المستثمرين من أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 09:30 AM
استيفاء جميع شروط إتمام الصفقة بما في ذلك ضوابط الاندماج والموافقاتبـ 12.4 مليار دولار.. أرامكو تعلن بيع حصة في إحدى شركاتها التابعة
أعلنت أرامكو السعودية إتمام اتفاقية لبيع حصة ملكية في "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام" لـ (إي آي جي) مقابل مبلغ 12.4 مليار دولار أمريكي (46.5 مليار ريال)، واستيفاء جميع شروط إتمام الصفقة، بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والموافقات والتصاريح ذات الصلة.
ويضم التحالف مع إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار شريحة واسعة من المستثمرين من أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا.
، بـ 12.4 مليار دولار.. أرامكو تعلن بيع حصة في إحدى شركاتها التابعة ،
المصدر : الخليج 365
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