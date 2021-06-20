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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، أنها سجلت 58419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وذلك في أقل عدد يومي للإصابات خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 1576 وفاة، وفق رويترز.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في الهند، إلى 29.9 مليون حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 386713.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 09:36 AM
وصل العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى إلى 29.9 مليون حالةالهند تسجّل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا خلال 3 أشهر
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، أنها سجلت 58419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وذلك في أقل عدد يومي للإصابات خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 1576 وفاة، وفق رويترز.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في الهند، إلى 29.9 مليون حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 386713.
، الهند تسجّل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا خلال 3 أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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