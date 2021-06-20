محمد بن مسعود - الدمام - تصدّرت أمريكا الدول بتسجيل 601496 وفاة و33694665 إصابة أظهرت إحصائيات حول فيروس كورونا أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس على مستوى العالم، وصل إلى أربعة ملايين و13458، فيما بلغت الإصابات أكثر من 178.08 مليون نسمة. وتصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول بتسجيل 601496 حالة وفاة و33694665 إصابة، تليها الهند بتسجيل 385137 وفاة، و29823546 إصابة. 20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 09:32 AM تصدّرت أمريكا الدول بتسجيل 601496 وفاة و33694665 إصابة عدو البشرية.. أربعة ملايين و13458 وفاة بكورونا و178.08 مليون إصابة عالمياً عدو البشرية.. أربعة ملايين و13458 وفاة بكورونا و178.08 مليون إصابة عالمياً أظهرت إحصائيات حول فيروس كورونا أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس على مستوى العالم، وصل إلى أربعة ملايين و13458، فيما بلغت الإصابات أكثر من 178.08 مليون نسمة. وتصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول بتسجيل 601496 حالة وفاة و33694665 إصابة، تليها الهند بتسجيل 385137 وفاة، و29823546 إصابة. الكلمات المفتاحية ، عدو البشرية.. أربعة ملايين و13458 وفاة بكورونا و178.08 مليون إصابة عالمياً ،

المصدر : الخليج 365

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