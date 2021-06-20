محمد بن مسعود - الدمام - قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها. 20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 09:05 AM قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 8 مساءً "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 8 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها. الكلمات المفتاحية ، "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى 8 مساءً ،

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