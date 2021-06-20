تعرف على حالة الطقس اليوم في السعودية

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.



كما توقع المركز أن تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.