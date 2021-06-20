تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

هبطت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم الأحد 20 يونيو 2021، مع عطلة نهاية الأسبوع في الأسواق العالمية.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 212.56 ريال (56.68 دولار)، مقابل، 212.68 ريال (56.71 دولار)، أمس.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالمملكة) ليسجل 185.99 ريال (49.60 دولار)، مقابل، 186.09 ريال (49.62 دولار)، السبت.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 لمستوى 159.42 ريال (42.51 دولار)، مقابل، 159.51 ريال (42.54 دولار)، أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، انخفض عيار 14 إلى 123.99 ريال (33.06 دولار)، مقابل، 124.06 ريال (33.08 دولار)، السبت.

وتراجع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، ليسجل 6615 ريال (1764 دولارا).

وهبط سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلى 1487.90 ريال (396.77 دولار).

وارتفعت أسعار الذهب ختام تعاملات الأسبوع، الجمعة، 1% بعد توقف صعود الدولار ليلتقط أنفاسه في تعويض بعض خسائره الكبيرة المدفوعة بتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1792 دولارا للأوقية (الأونصة).

وقالت جورجيت بويلي المحللة لدى "إيه.بي.إن أمرو"، إن الذهب تلقى المساعدة من بعض عمليات اقتناص الصفقات عقب المبيعات التي تعرض لها المعدن الأصفر وصعود الدولار "الذي توقف لبرهة".

وأشار البنك المركزي الأمريكي الأربعاء الماضي إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023.

وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو 9 أشهر.