تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم

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محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 20 يونيو 2021، في معظم البنوك، وفي البنك المركزي المصري.



كما بقي سعر اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي، في حين تراجع سعر الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري.

واليوم هو أول أيام التعامل الرسمي، بعد عطلة أسبوعية دامت يومي الجمعة والسبت.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

يأتي استقرار الدولار بينما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة.

وتوقع البنك أن يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة "كوفيد-19".

وأشار إلى أن الأرقام الأولية تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 2.9% خلال الربع الأول من 2021، ارتفاعا من 2% خلال الربع السابق.

وقال البنك: "من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعا بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي".

وتوقعت وزارة المالية المصرية، في موازنة العام المالي المقبل، التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5.4% في العام المالي المقبل 2021-2022، من المعدل المتوقع للعام الجاري وهو 2.8%.

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري عند 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر) تراجع سعر اليورو إلى 15.45 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع، مقابل 18.53 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع، السبت.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل اليورو 18.48 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع.

في حين تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.76 جنيه للشراء و21.91 جنيه للبيع، مقابل 21.80 جنيه للشراء و21.91 جنيه للبيع، أمس.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.14 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر)، وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

في حين تراجع سعر الدينار الكويتي إلى 51.71 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع، مقابل 51.72 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، أمس.