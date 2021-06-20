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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة خباش ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.رياح أتربة نجران الأرصاد
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 08:40 AM
قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظتي خباش ويدمةالأرصاد تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تتواصل حتى 6 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة خباش ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.
، الأرصاد تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تتواصل حتى 6 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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