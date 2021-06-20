محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظتي خباش ويدمة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة خباش ويدمة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.رياح أتربة نجران الأرصاد

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 08:40 AM قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظتي خباش ويدمة الأرصاد تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تتواصل حتى 6 مساء الأرصاد تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تتواصل حتى 6 مساء أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة خباش ويدمة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً. الكلمات المفتاحية

، الأرصاد تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تتواصل حتى 6 مساء ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه