، كورونا.. البرازيل تسجل 82288 إصابة جديدة و566 حالة بمصر ،

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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل يوم السبت، تسجيل 82288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى ما يقرب من 17.9 مليون حالة منذ بدء الجائحة.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن وفيات كورونا في البلاد تجاوزت عتبة الـ500 ألف حالة وفاة، بعد تسجيلها 2301 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
مصر
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 276756 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، وصل إلى 205157 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15829 حالة بعد تسجيل 38 وفاة جديدة.
كورونا.. البرازيل تسجل 82288 إصابة جديدة و566 حالة بمصروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-20
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل يوم السبت، تسجيل 82288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى ما يقرب من 17.9 مليون حالة منذ بدء الجائحة.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن وفيات كورونا في البلاد تجاوزت عتبة الـ500 ألف حالة وفاة، بعد تسجيلها 2301 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
مصر
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 276756 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، وصل إلى 205157 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15829 حالة بعد تسجيل 38 وفاة جديدة.
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
08:35 AM
خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل يوم السبت، تسجيل 82288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى ما يقرب من 17.9 مليون حالة منذ بدء الجائحة.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن وفيات كورونا في البلاد تجاوزت عتبة الـ500 ألف حالة وفاة، بعد تسجيلها 2301 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
مصر
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 276756 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، وصل إلى 205157 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15829 حالة بعد تسجيل 38 وفاة جديدة.
، كورونا.. البرازيل تسجل 82288 إصابة جديدة و566 حالة بمصر ،
المصدر : الخليج 365
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